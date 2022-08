Calenda e i tutorial della moglie: So usare la lavatrice ma c’è sfiducia sulla mia manualità (Di mercoledì 10 agosto 2022) “In realtà io so usare la lavatrice. Ma la sfiducia sulla mia manualità fa sì che mia moglie, quando parte per le vacanze, mi lasci tutorial su tutto”. Così, al Tg4, il leader di Azione Carlo Calenda, torna sul tutorial per la lavatrice, postato nei giorni scorsi sui social. “Mia moglie, che è una donna in gambissima e ha avuto tante sventure di salute ma ora sta molto bene, è un pochino maniaca del controllo”, spiega Calenda che aggiunge: “Comunque ho incontrato tanti che mi hanno detto, abbiamo scaricato il tutorial pure noi”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 agosto 2022) “In realtà io sola. Ma lamiafa sì che mia, quando parte per le vacanze, mi lascisu tutto”. Così, al Tg4, il leader di Azione Carlo, torna sulper la, postato nei giorni scorsi sui social. “Mia, che è una donna in gambissima e ha avuto tante sventure di salute ma ora sta molto bene, è un pochino maniaca del controllo”, spiegache aggiunge: “Comunque ho incontrato tanti che mi hanno detto, abbiamo scaricato ilpure noi”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

PacchiaE : Calenda sul TG4 da la colpa a Berlusconi per la caduta di Draghi, parla dei tutorial della moglie per fare la lavat… - _kuball_ : RT @_kuball_: Dite a #Carlindo #Calenda che dopo che la moglie gli ha fatto un tutorial su come accendere una lavatrice, mi faccio volontar… - emiliofederico1 : Mi sa che il qualunquista Calenda vuole usare l’agenda di Draghi come tutorial per caricare la lavatrice! Conrispetto - TaharBilel : Mi servirà sicuramente un tutorial su come votare, vedendo: Gelmini, Carfagna, di Maio, Bonelli, Fratoianni, PD da… - LorenzoAriozzi : Nel frattempo la moglie di #Calenda ha condiviso su Istagram un tutorial su come fare una coalizione. -