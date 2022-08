Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,95%) (Di mercoledì 10 agosto 2022) La Borsa di Milano chiude in rialzo. L'ultimo Ftse Mib guadagna lo 0,95% a 22.702 punti. . 10 agosto 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ladiin. L'ultimo Ftse Mib guadagna lo 0,95% a 22.702 punti. . 10 agosto 2022

