Ariete critica Giorgia Meloni dal palco

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Durante il concerto a Gallipoli, in Salento, la cantautrice ha parlato di politica, citando Lucio Dalla. «Il suo programma», ha detto, «è limitante, brutto e ci sono tanti punti che non funzionano»

FrancoBlog49 : Ariete, =Arianna Del Ghiaccio, cantautrice e compositrice, in concerto a Gallipoli, in Puglia, ha cominciato il suo… - SereXpolemico98 : fa un servizio alla comunità soprattutto se la critica sua si scaglia contro programmi e idee dichiaratamente fasci… -

Chi è, pseudonimo di Arianna Del Giaccio (Anzio, 27 marzo 2002), è una cantautrice e compositrice italiana. A 17 anni ha partecipato alla tredicesima edizione italiana di X Factor, ...sul palco a GallipoliGiorgia Meloni È stato un vero e proprio appello in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre quello dia . L 'artista, nota perché affronta spesso ...Durante il concerto a Gallipoli, in Salento, la cantautrice ha parlato di politica, citando Lucio Dalla. «Il suo programma», ha detto, «limitante, brutto e ci sono tanti punti che non funzionano» ...Il video è diventato virale sui social, tanto da essere condiviso da alcuni volti noti del mondo dello spettacolo come Aurora Ramazzotti. Ecco cosa ha detto la giovane cantante ...