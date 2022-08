Adriano Celentano fa una dedica d’amore (e politica) a Claudia Mori: il videomessaggio del Molleggiato (Di mercoledì 10 agosto 2022) 58 anni di matrimonio e non sentirli. Adriano Celentano pubblica sul suo profilo Instagram un video con un messaggio d’amore per Claudia Mori, compagna di vita da quasi 60 anni. Adriano Celentano e Claudia Mori: la dedica del Molleggiato alla moglie Il brano è tra i più recenti, “Io non ricordo (da quel giorno tu)”, che risale al 2013. I protagonisti del video invece sono gli eterni Adriano Celentano e Claudia Mori, una coppia che rappresenta per molti fan romantici una sorta di certezza incrollabile o quantomeno una speranza. Il video, pubblicato il 9 agosto su Instagram, si apre con un messaggio politico. Su uno sfondo viola, ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 10 agosto 2022) 58 anni di matrimonio e non sentirli.pubblica sul suo profilo Instagram un video con un messaggioper, compagna di vita da quasi 60 anni.: ladelalla moglie Il brano è tra i più recenti, “Io non ricordo (da quel giorno tu)”, che risale al 2013. I protagonisti del video invece sono gli eterni, una coppia che rappresenta per molti fan romantici una sorta di certezza incrollabile o quantomeno una speranza. Il video, pubblicato il 9 agosto su Instagram, si apre con un messaggio politico. Su uno sfondo viola, ...

Agenzia_Ansa : Adriano Celentano ricompare sui social per una dedica alla moglie Claudia Mori in occasione del loro anniversario… - Bruna71347573 : RT @Agenzia_Ansa: Adriano Celentano ricompare sui social per una dedica alla moglie Claudia Mori in occasione del loro anniversario di noz… - divaradiodisco : Now Playing: Adriano Celentano - Sei Proprio Tu Diva Radio Disco - occhio_notizie : Adriano Celentano: la dedica d'amore per Claudia Mori sui social #adrianocelentano #dedica #moglie #10agosto - persempre_news : #10agosto #Adriano #Claudia #matrimonio #Musica Adriano Celentano, 84 anni, oggi ricorda sui social i 58 anni di m… -