Addio Issey Miyake maestro del minimalismo e della creatività (Di mercoledì 10 agosto 2022) Life&People.it Addio allo stilista giapponese Issey Miyake, aveva 84 anni e lottava da tempo contro un tumore al fegato. Miyake se ne è andato all’ospedale di Tokyo, portato via da un carcinoma epatocellulare, la sera del 5 agosto, ma la notizia è pubblica solo da ieri, 9 agosto. Da precise indicazioni dello stesso designer non ci sarà alcun funerale o commemorazione. Tecniche di moda tradizionali ma moderne, stili innovativi, Miyake ha creato un marchio di moda globale, che includeva le creazioni dei famosi maglioni neri a collo alto, spesso utilizzati da Steve Jobs. della “scuola moda giapponese” fondata da lui e Kenzo Takada sono rimasti la quasi coetanea Rei Kawakubo che ha fondato Comme des Garcons, Yohji Yamamoto e il più giovane Junia Watanabe classe 1965. Era stimato dal ... Leggi su lifeandpeople (Di mercoledì 10 agosto 2022) Life&People.itallo stilista giapponese, aveva 84 anni e lottava da tempo contro un tumore al fegato.se ne è andato all’ospedale di Tokyo, portato via da un carcinoma epatocellulare, la sera del 5 agosto, ma la notizia è pubblica solo da ieri, 9 agosto. Da precise indicazioni dello stesso designer non ci sarà alcun funerale o commemorazione. Tecniche di moda tradizionali ma moderne, stili innovativi,ha creato un marchio di moda globale, che includeva le creazioni dei famosi maglioni neri a collo alto, spesso utilizzati da Steve Jobs.“scuola moda giapponese” fondata da lui e Kenzo Takada sono rimasti la quasi coetanea Rei Kawakubo che ha fondato Comme des Garcons, Yohji Yamamoto e il più giovane Junia Watanabe classe 1965. Era stimato dal ...

boonyz : RT @ItalyinJPN: Addio al “sarto del vento” Issey Miyake, uno dei più celebri stilisti ????, molto noto anche in ????. Il suo stile inconfondibi… - il_piccolo : Addio Issey Miyake, dal kimono gli abiti del “sarto del vento” - GonzoHiro : RT @ItalyinJPN: Addio al “sarto del vento” Issey Miyake, uno dei più celebri stilisti ????, molto noto anche in ????. Il suo stile inconfondibi… - infoitcultura : 3 capi per cui siamo grati a Issey Miyake: addio re del plissé - Inboccaal_lupo : RT @ItalyinJPN: Addio al “sarto del vento” Issey Miyake, uno dei più celebri stilisti ????, molto noto anche in ????. Il suo stile inconfondibi… -