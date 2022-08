Verona Rugani | gli scaligeri spingono per il difensore della Juve | le ultime

AlfredoPedulla : La #Juve ha chiesto una decisione a #Rugani. Quattro strade: a) #Empoli, prestito; b) #Verona, prestito, che insist… - AlfredoPedulla : #Rugani-#Empoli: si muove #Corsi in prima persona, il difensore riflette. E c’è un sondaggio #Verona - AlfredoPedulla : #Rugani-#Allegri: lungo dialogo, volontà di trovare una soluzione sul mercato. Domani incontro con la #Samp, ora in… - Falzarego : @giampdisan Il Verona vuole #Rugani , quindi se si vuole si può. - anna_dell2 : RT @junews24com: Rugani Juve, cessione bloccata! C'è una grande novità sul difensore - -

... Corvino ha spiegato: 'Io non posso arrivare ache prende 5 milioni euro lordi di ingaggio, ... difensore 25enne prelevato dall'Hellesin prestito con diritto di riscatto: con il suo ...Due i profili seguiti: Onyedika del Midtjylland e Onana del Bordeaux , con Tameze dele Pape ... In difesanon è convinto delle proposte ricevute e potrebbe rimanere. Per l'attacco è Milik ... Calciomercato Verona, Perilli è ufficiale e si insite per Rugani In Serie A, comunque, Rugani avrebbe mercato, con Sampdoria, Verona, Bologna ed Empoli interessati, anche se solo al prestito del cartellino, con parte della spesa per l'ingaggio da condividere con la ...Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ A meno di otto giorni dal debutto in campionato ...