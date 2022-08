Venerato: “Il Sassuolo vuole Pinamonti, stasera contatto De Laurentiis-Carnevali per Raspadori. Novità Simeone” (Di martedì 9 agosto 2022) Ciro Venerato esperto di calciomercato della Rai dà le ultime notizie su Giacomo Raspadori al Napoli. Al momento la trattativa è in una fase di stallo, ma non per questo è naufragata. Il Sassuolo continua a chiedere tanto, forse troppo, per il cartellino del giocatore italiano che ha fatto capire perfettamente di voler cambiare squadra. L’agente di Raspadori Tullio Tinti ha “chiamato l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali comunicandogli che in serata Aurelio de Laurentiis lo contatterà per aderire o meno alla sua richiesta economica (35 più 5 di bonus)” dice Venerato. Carnevali su Pinamonti, Napoli vuole Raspadori Il club neroverde contestualmente sta trattando la ... Leggi su napolipiu (Di martedì 9 agosto 2022) Ciroesperto di calciomercato della Rai dà le ultime notizie su Giacomoal Napoli. Al momento la trattativa è in una fase di stallo, ma non per questo è naufragata. Ilcontinua a chiedere tanto, forse troppo, per il cartellino del giocatore italiano che ha fatto capire perfettamente di voler cambiare squadra. L’agente diTullio Tinti ha “chiamato l’amministratore delegato delGiovannicomunicandogli che in serata Aurelio delo contatterà per aderire o meno alla sua richiesta economica (35 più 5 di bonus)” dicesu, NapoliIl club neroverde contestualmente sta trattando la ...

