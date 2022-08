The Rise of New Plush Brand "Mewaii" in the Post-Pandemic Future, Mewaii plushies sparked a frenzy of 3 million teens on TikTok (Di martedì 9 agosto 2022) Mewaii ON TikTok, INSTAGRAM, AND FACEBOOK NEW YORK, Aug. 9, 2022 /PRNewswire/



Since this April, Mewaii, an up and rising Plushy Brand, has attracted over 600 TikTok and Instagram influencers from various categories to share their experiences. Home Decor TikToker "mushroomparasol" shared her Mewaii Plushy and gained 770k views. Fashion TikToker "style.fetish" shared her views on why girls should grow their own nails in a Plushy vid with over 1.6M views. These are just the tip of the iceberg as the hashtag #Mewaii has been discussed more than 4 million times on TikTok.

