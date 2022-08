Tale e Quale Show | Carlo Conti scarta l’icona della tv | di chi si tratta

Leggi su vesuvius

(Di martedì 9 agosto 2022) Sono partiti i provini per la nuova edizione di. A sorpresahato un’iconatelevisione: di chi si. Queste sono settimane calde per la produzione di. Infattista scegliendo il cast per la prossima edizione e proprio durante i provini hato un’iconatelevisione italiana: scopriamo chi è. Il conduttore all’interno degli studi Rai (Via Ansa Foto)La Rai ha deciso di confermare anche per la prossima stagione, che vedrà ancora una volta alla conduzione ...