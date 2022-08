Supercoppa Europea, si gioca Real Madrid-Francoforte: i precedenti, i protagonisti in campo e la favorita (Di martedì 9 agosto 2022) La stagione calcistica entra sempre più nel vivo, domani sera allo Stadio Olimpico di Helsinki scendono in campo la vincitrice della Champions League, il Real Madrid, e dell’Europa League, l’Eintracht Francoforte, per giocarsi la Supercoppa Europea, primo trofeo della nuova stagione. I Blancos di Ancelotti, dopo il trionfo di Parigi contro il Liverpool, vanno a caccia della quinta Supercoppa Europea della propria storia, che gli permetterebbe di eguagliare al primo posto di questa speciale classifica Milan e Barcellona. La storia del Real recita sette finali complessive, con quattro vittorie e tre sconfitte. Dall’altra parte l’Eintracht Francoforte, reduce da un esordio da dimenticare in Bundesliga, ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 9 agosto 2022) La stagione calcistica entra sempre più nel vivo, domani sera allo Stadio Olimpico di Helsinki scendono inla vincitrice della Champions League, il, e dell’Europa League, l’Eintracht, perrsi la, primo trofeo della nuova stagione. I Blancos di Ancelotti, dopo il trionfo di Parigi contro il Liverpool, vanno a caccia della quintadella propria storia, che gli permetterebbe di eguagliare al primo posto di questa speciale classifica Milan e Barcellona. La storia delrecita sette finali complessive, con quattro vittorie e tre sconfitte. Dall’altra parte l’Eintracht, reduce da un esordio da dimenticare in Bundesliga, ...

