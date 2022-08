Stash dei The Kolors svela il suo rapporto assurdo col pancione di Giulia crea dipendenza

(Di martedì 9 agosto 2022)dei Thein un lungo post su Instagram, il cantante ha raccontato di aver vissuto un periodo particolare. Da un lato, è spesso in giro per l’Italia per via dei concerti e delle esibizioni, dall’altro cerca di stare il più possibile accanto alla suaBelmonte, incinta della seconda figlia. Solo il 3

infoitcultura : Stash dei The Kolors, fiumi di parole: «Il mio rapporto assurdo col pancione di Giulia» - infoitcultura : Stash dei ‘The Kolors’: “Il pancione emana qualcosa di forte, crea dipendenza…” - IsaeChia : Stash Fiordispino confessa una delle ‘cose più assurde’ vissute durante la gravidanza di Giulia Belmonte: “Una dipe… - FQMagazineit : Stash dei ‘The Kolors’: “Il pancione emana qualcosa di forte, crea dipendenza…” - btsmoonchildren : se dicessi che non ho uno stash dei miei film e serie tv preferite su pennette e hard disk vari starei mentendo.. -

Agenzia askanews

Fiordispino, l'ex Amici diventa papà bis: tutte le emozioni in un post É un periodo d'oro perFiordispino , leaderThe Kolors, che dopo la sua riconfermata partecipazione nel ruolo di giudice al serale del talent di Canale 5, Amici, per Amici 21 di Maria De Filippi, condivide ora la ...Il frontmanThe Kolors fa una dedica speciale alla sua compagna in attesa del secondo bebè Diventato papà della primogenita Grace il 3 dicembre 2020,The Kolors aspetta con ansia, insieme alla sua Giulia , l'arrivo della seconda figlia. E, nell'attesa, regala una dedica speciale ai suoi fan e alla sua compagna, raccontando il suo legame '... Premiato il Made in Italy all'evento The Alessandro Nomellini Awards Ariaudo ricorda il suo amico Astori. vedi letture. L'ex rossoblù Lorenzo Ariaudo ha postato tramite il suo profilo social, una foto di dieci anni or sono che lo ritrae assieme al suo amico Davide Asto ...Milano, 9 ago. (LaPresse) – “Con la pubblicazione del decreto attuativo pubblicato oggi dal ministero dello Sviluppo economico e relativo al cosiddetto Bonus fiere, che stanzia 34 milioni di euro in f ...