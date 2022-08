Roma, chili di droga “sarda” nella Capitale: il grosso scambio dei narcos (Di martedì 9 agosto 2022) La tratta Olbia-Civitavecchia, e viceversa, è da sempre una delle tratte italiane più gettonate. Soprattutto d’estate dove l’Isola diventa il luogo per eccellenza di tantissimi dove poter passare le vacanze. Ma la tratta, da qualche tempo ormai, è come se stesse cambiando la sua “fama”. Infatti, non solo è la tratta più richiesta dai vacanzieri ma anche dai narcos. Da chi, ha messo su ‘un vero e proprio import-export’. Cosa sta succedendo La droga d’estate gira, e parecchio. E questa non è una novità. La novità, se così si può definire, è il giro di spaccio e di collegamenti che la Sardegna sta avendo con il Lazio. Un collegamento sempre più frequente e ben strutturato. Sull’Isola arriva un quantitativo di coca inimmaginabile che però sembrerebbe essere solo una ‘copertura’ per un altro giro. Un giro che sta tenendo occupate, costantemente, le forze ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 agosto 2022) La tratta Olbia-Civitavecchia, e viceversa, è da sempre una delle tratte italiane più gettonate. Soprattutto d’estate dove l’Isola diventa il luogo per eccellenza di tantissimi dove poter passare le vacanze. Ma la tratta, da qualche tempo ormai, è come se stesse cambiando la sua “fama”. Infatti, non solo è la tratta più richiesta dai vacanzieri ma anche dai. Da chi, ha messo su ‘un vero e proprio import-export’. Cosa sta succedendo Lad’estate gira, e parecchio. E questa non è una novità. La novità, se così si può definire, è il giro di spaccio e di collegamenti che la Sardegna sta avendo con il Lazio. Un collegamento sempre più frequente e ben strutturato. Sull’Isola arriva un quantitativo di coca inimmaginabile che però sembrerebbe essere solo una ‘copertura’ per un altro giro. Un giro che sta tenendo occupate, costantemente, le forze ...

CorriereCitta : Roma, chili di droga “sarda” nella Capitale: il grosso scambio dei narcos - TuttoSuRoma : Fiumi di droga dalla Sardegna a #Roma - UnioneSarda : #Sardegna - Chili di droga “sarda” a Roma: la nuova rotta dei narcos capitolini passa per l’Isola - red_hot_chili_y : RT @GiuseppeConteIT: @gualtierieurope @giorgio_gori @matteolepore @BeppeSala @DarioNardella @SergioGiordani_ @MicheleGuerraPR @MattBiff Car… - debyconunab : mi sono ordinata la pizza come se in questa settimana tra roma e mare non avessi mangiato chili e chili di carboidrati -