Robert Omo | il killer nigeriano di Monteforte Irpino | fu espulso da Malta per “abusi” su un cavallo

(Di martedì 9 agosto 2022)Omo, il richiedente asiloche il 30 luglio aha ucciso a martellate un 54enne cinese e ridotto in fin di vita un 49enne bulgaro, era purtroppo noto anche alle autorità maltesi. Era stato infatti condannato per un episodio tanto sconcertante da guadagnare le prime pagine dei giornali maltesi.dae rimandato in Italia: chiedeva di tornare in Nigeria Come avevano riportato il Times ofe altri siti locali, il 24enneera stato condannato nel novembre 2020 per avere abusato sessualmente di una cavalla di una fattoria alla periferia di Gozo. Riconosciuto colpevole della raccapricciante accusa, era stato condannato a un anno di reclusione e alla successiva espulsione in Italia, in quanto prima ...