Rinuncia alla sua eredità di 4 miliardi di euro: 'Non potrei essere felice' (Di martedì 9 agosto 2022) Una discendente di Friedrich Engelhorn, il fondatore del colosso della chimica Basf, ha Rinunciato alla sua eredità di 4 miliardi di euro perché 'non potrei essere felice' e perché si tratterebbe di ... Leggi su globalist (Di martedì 9 agosto 2022) Una discendente di Friedrich Engelhorn, il fondatore del colosso della chimica Basf, hatosuadi 4diperché 'non' e perché si tratterebbe di ...

repubblica : 'Non merito quei soldi”. E l’ereditiera Basf rinuncia alla sua quota dell'impero da 4 miliardi [di Tonia Mastrobuon… - fattoquotidiano : VERSO IL VOTO - ACCOZZAGLIA ALLA CARLONA - Tormentone. Stamattina l’incontro tra i 2 leader Decisivo il passo indie… - globalistIT : - dimmicosapens : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Caro PD, per una volta cerca di essere leale e fai vincere la democrazia. Rinuncia… - dimmicosapens : @SecolodItalia1 Caro PD, per una volta cerca di essere leale e fai vincere la democrazia. Rinuncia alle inchieste a… -