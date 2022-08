“Quello è l’ex di Belen Rodriguez”. Elodie, scatta il gossip: serata strana (Di martedì 9 agosto 2022) Non solo Francesco Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi. Quest’estate, sorprendentemente, si parla anche di altro. Dopo il ricongiungimento tra Belen Rodriguez, che soltanto un anno fa ha messo al mondo la figlia di Antonino Spinalbese, Luna Marì, e Stefano De Martino, è riemerso il nome del suo ex Andrea Iannone al fianco di Elodie. Nelle ultime ore la pagina The Pipol gossip ha lanciato l’indiscrezione che racconta di un possibile feeling tra il pilota 33enne e l’artista 32enne. Lei da molto ha detto addio all’indelebile amore con Marracash, trasformatosi in amicizia. Andrea Iannone e Elodie hanno davvero un flirt? Lui in Sardegna non le staccava gli occhi di dosso. Elodie, il gossip su Andrea Iannone Non sarebbe naturalmente la prima volta che il simbolo ... Leggi su tuttivip (Di martedì 9 agosto 2022) Non solo Francesco Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi. Quest’estate, sorprendentemente, si parla anche di altro. Dopo il ricongiungimento tra, che soltanto un anno fa ha messo al mondo la figlia di Antonino Spinalbese, Luna Marì, e Stefano De Martino, è riemerso il nome del suo ex Andrea Iannone al fianco di. Nelle ultime ore la pagina The Pipolha lanciato l’indiscrezione che racconta di un possibile feeling tra il pilota 33enne e l’artista 32enne. Lei da molto ha detto addio all’indelebile amore con Marracash, trasformatosi in amicizia. Andrea Iannone ehanno davvero un flirt? Lui in Sardegna non le staccava gli occhi di dosso., ilsu Andrea Iannone Non sarebbe naturalmente la prima volta che il simbolo ...

