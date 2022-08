Agenzia_Ansa : Piogge torrenziali Continuano a imperversare nel Giappone centrale, con smottamenti e frane: due dispersi e 540mila… - alepileri67 : @ToxMagato @marypurpleyou Piogge torrenziali? - TerrinoniL : Piogge torrenziali a Seul, 7 morti e sei dispersi - Ultima Ora - zazoomblog : Seoul piogge torrenziali paralizzano la città: auto sommerse e metro allagate - #Seoul #piogge #torrenziali - tyokunbo : RT @Massimoguerrera: #piogge torrenziali e #inondazioni ????????? colpita #Seoul #SouthKorea #Coreadelsud #siccità #ClimateEmergency #ClimateC… -

L'agenzia meteorologica ha messo in guardia su un ulteriore peggioramento, prevedendo piùfino a 300 mm sull'area della capitale e sulla provincia di Gangwon fino a domani. Anche le parti ...Sono lepiù gravi della storia di Seoul quelle che stanno colpendo la capitale della Corea del Sud. Il livello delleha toccato gli oltre 133 millimetri, superando il record precedente dell'agosto del 1942 (118,6 millimetri). Le immagini hanno fatto in fretta il giro del mondo: le auto sono completamente ... Piogge torrenziali a Seul, 7 morti e sei dispersi Le pesanti piogge, le peggiori degli ultimi 80 anni, hanno colpito Seul e le regioni circostanti, causando sette morti e sei dispersi, oltre a provocare pesanti danni e disservizi tra allagamenti e bl ...La strada Alemagna è rimasta bloccata in tre diversi punti, danneggiata anche la pista ciclabile Cortina-Dobbiaco. Tutti gli interventi della Provincia ...