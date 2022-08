Napoli | maxiconcorso da 1394 posti | requisiti | figure ricercate e come fare domanda

(Di martedì 9 agosto 2022) È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il bando del maxi concorso – da– per accedere al Comune dio in Città Metropolitana. A Palazzo San Giacomo ne vanno 1198, ma 242 sono contratti a tempo determinato. La Città metropolitana invece L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Carus89 : RT @TgrRai: Maxiconcorso al Comune di Napoli, il #9agosto il bando. Previste assunzioni anche nella Città Metropolitana. Per presentare dom… - TgrRai : Maxiconcorso al Comune di Napoli, il #9agosto il bando. Previste assunzioni anche nella Città Metropolitana. Per pr… - TgrRai : RT @TgrRaiCampania: Maxiconcorso al Comune di Napoli, il 9 agosto il bando @ComuneNapoli - TgrRaiCampania : Maxiconcorso al Comune di Napoli, il 9 agosto il bando @ComuneNapoli -

Sessanta invece gli 'istruttori direttivi' economico - finanziari e verranno messi a lavorare su Pnrr e 'Patto per', 10 assunti pure sul fronte della comunicazione, 20 nel distretto culturale, ...Sessanta invece gli 'istruttori direttivi' economico - finanziari e verranno messi a lavorare su Pnrr e 'Patto per', 10 assunti pure sul fronte della comunicazione, 20 nel distretto culturale, ...Il problema della pianta organica del Comune di Napoli ha origine remote e ha rappresentato sempre un grande ostacolo per l’efficienza della cosiddetta ”macchina” ...Solo laureati e diplomati, questo il concorsone misto Comune-Città metropolitana - la vera novità del bando - pubblicato stamane in Gazzetta ufficiale. Totale assunzioni 1394 di cui ...