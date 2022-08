Milan, trovato il sostituto di Franck Kessiè? L'ultimo botto di mercato (Di martedì 9 agosto 2022) Gli ultimi botti di mercato, quello che il Milan cerca per completare una rosa già di per sé competitiva, reduce dal glorioso 19esimo Scudetto conquistato in rimonta sull'Inter. Intanto i vertici rossoneri, i tifosi e lo stesso Sandro Tonali hanno tirato un sospiro di sollievo: per l'ex centrocampista del Brescia nessuno stiramento, solo un'elongazione e la possibilità che il numero 8 possa giocare contro l'Udinese sabato per la prima di campionato (alle 18.30 a San Siro). Intanto, però, il centrocampo ha la coperta un tantino corta, e per questo il duo Maldini-Massara sta pensando a Davide Frattesi del Sassuolo, una delle rivelazioni dello scorso campionato, capace di districarsi bene a centrocampo in ogni ruolo, per un profilo che piace vista la sua spiccata dinamicità nel giocare in varie parti del campo. Milan, a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Gli ultimi botti di, quello che ilcerca per completare una rosa già di per sé competitiva, reduce dal glorioso 19esimo Scudetto conquistato in rimonta sull'Inter. Intanto i vertici rossoneri, i tifosi e lo stesso Sandro Tonali hanno tirato un sospiro di sollievo: per l'ex centrocampista del Brescia nessuno stiramento, solo un'elongazione e la possibilità che il numero 8 possa giocare contro l'Udinese sabato per la prima di campionato (alle 18.30 a San Siro). Intanto, però, il centrocampo ha la coperta un tantino corta, e per questo il duo Maldini-Massara sta pensando a Davide Frattesi del Sassuolo, una delle rivelazioni dello scorso campionato, capace di districarsi bene a centrocampo in ogni ruolo, per un profilo che piace vista la sua spiccata dinamicità nel giocare in varie parti del campo., a ...

