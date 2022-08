Mario Fiorentini è morto a 103 anni, addio all’ex partigiano dell’attentato in via Rasella (Di martedì 9 agosto 2022) L’ex partigiano Mario Fiorentini è morto a 103 anni. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, ha partecipato all’attentato di via Rasella, nel cuore di Roma, che portò alla strage delle fosse Ardeatine. La scomparsa del partigiano-accademico è stata annunciata dall’Anpi provinciale della Capitale. Mario Fiorentini morto a 103 anni: l’attentato in via Rasella L’ex partigiano e accademico italiano Mario Fiorentini si è spento all’età di 103 anni. Durante il secondo conflitto mondiale, ha rivestito un ruolo di primo piano nella Resistenza contro l’occupazione nazista. Negli anni della guerra, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 9 agosto 2022) L’exa 103. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, ha partecipato all’attentato di via, nel cuore di Roma, che portò alla strage delle fosse Ardeatine. La scomparsa del-accademico è stata annunciata dall’Anpi provinciale della Capitale.a 103: l’attentato in viaL’exe accademico italianosi è spento all’età di 103. Durante il secondo conflitto mondiale, ha rivestito un ruolo di primo piano nella Resistenza contro l’occupazione nazista. Neglidella guerra, ...

