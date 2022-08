Lazio, occhio al Milan per un centrocampista (Di martedì 9 agosto 2022) La Lazio è da tempo su Ivan Ilic, ma il club biancoceleste non è l'unico sulle tracce del talento dell'Hellas. Qualcosa... Leggi su calciomercato (Di martedì 9 agosto 2022) Laè da tempo su Ivan Ilic, ma il club biancoceleste non è l'unico sulle tracce del talento dell'Hellas. Qualcosa...

marinalaroja : RT @Emmapretti: CHICO urgente molossoide buonissimo con un occhio da curare - ha bisogno di cure, saprà ricambiare offrendo immenso #AFFET… - YBah96 : RT @Drezzimovic: L'accordo tra Lazio ed il Verona per Ilic scadrebbe a Ferragosto. Il club capitolino, prima di affondare, deve cedere Luis… - teo_acm : RT @Drezzimovic: L'accordo tra Lazio ed il Verona per Ilic scadrebbe a Ferragosto. Il club capitolino, prima di affondare, deve cedere Luis… - salvatorecozza1 : RT @Drezzimovic: L'accordo tra Lazio ed il Verona per Ilic scadrebbe a Ferragosto. Il club capitolino, prima di affondare, deve cedere Luis… - Drezzimovic : L'accordo tra Lazio ed il Verona per Ilic scadrebbe a Ferragosto. Il club capitolino, prima di affondare, deve cede… -