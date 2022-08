Juventus, tutto fatto per Kostic: il giocatore è atteso a Torino (Di martedì 9 agosto 2022) Massimiliano Allegri è pronto ad accogliere il rinforzo l’attacco che attendeva da mesi sul calciomercato. La Juventus ha finalmente trovato un’intesa con l’Eintracht Francoforte per l’acquisto di Filip Kostic, esterno offensivo inseguito dai bianconeri da inizio estate. Per la fumata bianca è stata cruciale il lavoro dell’entourage del serbo che, già da fine maggio, aveva iniziato a proporre il calciatore a diversi club di Serie A. I bianconeri, fin da subito, si sono dimostrati i più interessati al ventinovenne che durante l’ultima stagione ha contribuito in maniera decisiva alla conquista dell’Europa League con la maglia dei tedeschi. Un rinforzo chiesto a gran voce dal tecnico juventino, intrigato dalle capacità del calciatore di agire su tutta la fascia sinistra (ma è in grado di giocare anche sulla corsia opposta) garantendo un importante ... Leggi su open.online (Di martedì 9 agosto 2022) Massimiliano Allegri è pronto ad accogliere il rinforzo l’attacco che attendeva da mesi sul calciomercato. Laha finalmente trovato un’intesa con l’Eintracht Francoforte per l’acquisto di Filip, esterno offensivo inseguito dai bianconeri da inizio estate. Per la fumata bianca è stata cruciale il lavoro dell’entourage del serbo che, già da fine maggio, aveva iniziato a proporre il calciatore a diversi club di Serie A. I bianconeri, fin da subito, si sono dimostrati i più interessati al ventinovenne che durante l’ultima stagione ha contribuito in maniera decisiva alla conquista dell’Europa League con la maglia dei tedeschi. Un rinforzo chiesto a gran voce dal tecnico juventino, intrigato dalle capacità del calciatore di agire su tutta la fascia sinistra (ma è in grado di giocare anche sulla corsia opposta) garantendo un importante ...

