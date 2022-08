Intreccio Raspadori-Pinamonti | il Sassuolo rompe gli indugi | c’è l’annuncio

CrapanzanoRobin : RT @GoalItalia: ?? LIVE SU TWITCH DALLE 17?? ??? Transfer Talk con @SimoneGambino e @romeoagresti Countdown #Kostic, contatti con il #MUFC… - andreamusso97 : RT @GoalItalia: ?? LIVE SU TWITCH DALLE 17?? ??? Transfer Talk con @SimoneGambino e @romeoagresti Countdown #Kostic, contatti con il #MUFC… - Vincenzo140893 : RT @GoalItalia: ?? LIVE SU TWITCH DALLE 17?? ??? Transfer Talk con @SimoneGambino e @romeoagresti Countdown #Kostic, contatti con il #MUFC… - SimoneGambino : RT @GoalItalia: ?? LIVE SU TWITCH DALLE 17?? ??? Transfer Talk con @SimoneGambino e @romeoagresti Countdown #Kostic, contatti con il #MUFC… - GoalItalia : ?? LIVE SU TWITCH DALLE 17?? ??? Transfer Talk con @SimoneGambino e @romeoagresti Countdown #Kostic, contatti con i… -

finanzia Pinamonti .di mercato sui giovani attaccanti italiani. Il Napoli ha fatto passi avanti per Giacomo, un incasso che permetterebbe al Sassuolo di investire su ...Juve - Milan:per Milinkovic - Savic Le due società italiane starebbero monitorando la ... la Vecchia Signora continua a monitorare anche altre piste come quella di Giacomodel ...Mercato in fermento per il Sassuolo, il dg del Sassuolo Carnevali svela gli aggiornamenti sulle trattative e preannuncia un rinnovo ...Un intreccio di attaccanti, con Depay in pole per vestire la maglia della Vecchia Signora. Oltre Depay, la Juventus lavora anche per puntellare le corsie esterne a disposizione di Allegri.