Identificato un nuovo virus cinese ed è più mortale del Covid (Di martedì 9 agosto 2022) Un nuovo virus cinese che attacca la funzionalità di fegato e reni con tassi di mortalità che teoricamente possono raggiungere anche il 75 per cento. Nulla a che vedere con il Covid se non il trovare nei pippistrelli il vettore ideale di questo henipavirus per poi propagarsi a umani e animali. Il suo nome è Langya virus Il nuovo virus ha infettato 35 persone in Cina, nelle province di Shandong e Henan. È del genere henipavirus ed è stato Identificato nei tamponi faringei grazie all’analisi metagenomica e poi all’isolamento del patogeno. Descritta in uno studio condotto da scienziati di Cina e Singapore e pubblicato sul Nejm, questa infezione – una zoonosi – provoca sintomi come febbre, affaticamento, tosse e può ... Leggi su formiche (Di martedì 9 agosto 2022) Unche attacca la funzionalità di fegato e reni con tassi di mortalità che teoricamente possono raggiungere anche il 75 per cento. Nulla a che vedere con ilse non il trovare nei pippistrelli il vettore ideale di questo henipaper poi propagarsi a umani e animali. Il suo nome è LangyaIlha infettato 35 persone in Cina, nelle province di Shandong e Henan. È del genere henipaed è statonei tamponi faringei grazie all’analisi metagenomica e poi all’isolamento del patogeno. Descritta in uno studio condotto da scienziati di Cina e Singapore e pubblicato sul Nejm, questa infezione – una zoonosi – provoca sintomi come febbre, affaticamento, tosse e può ...

Renato65497671 : Cina, identificato nuovo virus: colpisce anche fegato e reni - Renato65497671 : Cina, identificato nuovo virus: colpisce anche fegato e reni - autocostruttore : RT @fanpage: Un nuovo virus è stato scoperto in Cina e al momento ha già contagiato 35 persone in 2 diverse province. Si tratta di un virus… - LelloConso : RT @fanpage: Un nuovo virus è stato scoperto in Cina e al momento ha già contagiato 35 persone in 2 diverse province. Si tratta di un virus… - fanpage : Un nuovo virus è stato scoperto in Cina e al momento ha già contagiato 35 persone in 2 diverse province. Si tratta… -