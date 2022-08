I migranti irregolari? Mandiamoli in Barbagia. Bufera sul sindaco di Como (Di martedì 9 agosto 2022) “I migranti irregolari? Ci sono ampie zone deserte della Barbagia che potrebbero ospitarli, mentre si attende che vengano rimpatriati”. La ricetta del neo sindaco di Como Alessandro Rapinese per far fronte all’emergenza immigrazione, annunciata dopo uno stupro nel centro della cittadina lacustre, fa sobbalzare dalla sedia destra e sinistra. E scatena una accesa polemica sul web, dove a commentare non sono soltanto i rappresentanti della Sardegna. “Ho pensato a una parte del Paese sotto abitata, mi spiace che i sardi si siano offesi, era un’iperbole per far capire che nelle zone densamente abitate queste persone fanno disastri”, si giustifica il primo cittadino, secondo cui l’immigrazione “va controllata e gestita” e il Parlamento deve “prenderne atto”. Eletto a sorpresa lo scorso giugno con una lista ... Leggi su ildenaro (Di martedì 9 agosto 2022) “I? Ci sono ampie zone deserte dellache potrebbero ospitarli, mentre si attende che vengano rimpatriati”. La ricetta del neodiAlessandro Rapinese per far fronte all’emergenza immigrazione, annunciata dopo uno stupro nel centro della cittadina lacustre, fa sobbalzare dalla sedia destra e sinistra. E scatena una accesa polemica sul web, dove a commentare non sono soltanto i rappresentanti della Sardegna. “Ho pensato a una parte del Paese sotto abitata, mi spiace che i sardi si siano offesi, era un’iperbole per far capire che nelle zone densamente abitate queste persone fanno disastri”, si giustifica il primo cittadino, secondo cui l’immigrazione “va controllata e gestita” e il Parlamento deve “prenderne atto”. Eletto a sorpresa lo scorso giugno con una lista ...

