Frosinone | tragedia ad Alvito | 56enne perde la vita

(Di martedì 9 agosto 2022)ad: una donna di 56 anni residente a Roma ma originaria del paese, è stata trovata morta dopo ore di ricerche. A ritrovare il corpo all’interno di un dirupo sono stati i carabinieri della stazione die della compagnia di Sora, impegnati in un’opera di perlustrazione di una zona boschiva, dopo la denuncia di scomparsa presentata dai familiari allarmati dal mancato rientro a casa. Parrebbe che la vittima fosse uscita di casa per raccogliere fiori e che forse per un malore o per un movimento errato, sia caduta nel dirupo. Le ricerche erano partite dopo la segnalazione dei familiari allarmati dal mancato ritorno a casa. La salma della donna è stata trasferita presso l’obitorio del ‘Santa Scolastica’ di Cassino a disposizione dell’autorità giudiziaria. L'articolo proviene da Italia Sera.