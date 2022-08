Fabrizio Corona, la dedica al figlio Carlos per il compleanno: “Fino a quando ci sarò saremo inseparabili” (Di martedì 9 agosto 2022) Carlos compie 20 anni, e il papà, Fabrizio Corona, gli dedica un dolce pensiero sui social per fargli gli auguri. L’ex re dei paparazzi riconosce che il figlio è dovuto crescere tra tante difficoltà dovute alle vicende che hanno visto protagonisti i genitori, ma nonostante tutto riconosce le qualità del ragazzo, definito come “la persona più pura e speciale che esista”. “Non importa quello che è stato – scrive Fabrizio Corona, a corredo di uno scatto in cui abbraccia il figlio avuto da Nina Moric – non importa se la nostra vita è stata complessa e travagliata, non importa se sei dovuto crescere tra milioni di difficoltà, ciò che importa è che nonostante tutto sei la persona più pura e speciale che esista, che illumi tutto ciò che ti circonda e che ami ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022)compie 20 anni, e il papà,, gliun dolce pensiero sui social per fargli gli auguri. L’ex re dei paparazzi riconosce che ilè dovuto crescere tra tante difficoltà dovute alle vicende che hanno visto protagonisti i genitori, ma nonostante tutto riconosce le qualità del ragazzo, definito come “la persona più pura e speciale che esista”. “Non importa quello che è stato – scrive, a corredo di uno scatto in cui abbraccia ilavuto da Nina Moric – non importa se la nostra vita è stata complessa e travagliata, non importa se sei dovuto crescere tra milioni di difficoltà, ciò che importa è che nonostante tutto sei la persona più pura e speciale che esista, che illumi tutto ciò che ti circonda e che ami ...

