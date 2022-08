Dove crollano Pd e sinistra Sondaggio | godetevi lo schianto | per i compagni è finita

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 agosto 2022) Stime al ribasso per il centro. Dopo la batosta arrivata da Carlo Calenda, per Enrico Letta arriva quella dei sondaggisti: "Una compagine con dentro Pd, + Europa, Verdi eitaliana - spiega Antonio Noto di Noto sondaggi - può ambire al 26 per cento e sarebbe assai lontana dal centrodestra". Già - mette le mani vanti - era "difficile la rimonta sul centrodestra con Calenda, figurarsi senza Azione". Altrettanto preoccupato per le sorti dem Lorenzo Pregliasco. Il direttore di YouTrend, commentando il divorzio politico, ricorda che "si tratta di uno strappo subito dal Pd che segue lo strappo del M5S. Il Nazareno si ritrova con una mini coalizione Pd-Più Europa-e Verdi". Coalizione troppo ristretta per poter pensare a una scalata. Non tutti però sono d'accordo. Dalle parti di Tecnè, Carlo Buttaroni spiega ...