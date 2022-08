Dodicenne travolto e ucciso mentre era in bicicletta. Il pirata si è costituito (Di martedì 9 agosto 2022) travolto e ucciso mentre con la sua bicicletta percorreva via Bartolini a Milano. Un 12enne ha perso così la vita la notte scorsa dopo che un mezzo, che poi non si è fermato per soccorrerlo, lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 9 agosto 2022)con la suapercorreva via Bartolini a Milano. Un 12enne ha perso così la vita la notte scorsa dopo che un mezzo, che poi non si è fermato per soccorrerlo, lo ha ...

infoitinterno : Milano, dodicenne travolto e ucciso mentre andava in bicicletta - Agenpress : Milano. Dodicenne in bicicletta travolto ed ucciso da un'auto pirata. II conducente scappa poi si costituisce… - MassimGiannini : RT @LaStampa: Dodicenne in bicicletta travolto e ucciso da mezzo pirata a Milano - ninnitarantino : RT @fattoquotidiano: Milano, dodicenne travolto e ucciso in bicicletta. Individuato il pirata della strada - infoitinterno : Dodicenne in bici travolto e ucciso da un pirata della strada -