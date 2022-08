Diana morta di stenti a Milano, il compagno di Alessia Pifferi: 'È nata prematura a casa mia' (Di martedì 9 agosto 2022) Nuovi elementi si aggiungono alla vicenda della morte della piccola Diana , la figlia di Alessia Pifferi , oggi in carcere. 'A gennaio 2021 Diana è nata prematuramente in casa mia e la piccolina è ... Leggi su leggo (Di martedì 9 agosto 2022) Nuovi elementi si aggiungono alla vicenda della morte della piccola, la figlia di, oggi in carcere. 'A gennaio 2021mente inmia e la piccolina è ...

AdriJuve64 : Diana morta di stenti a Milano, il compagno di Alessia Pifferi: «È nata prematura a casa mia» - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Diana morta di stenti a #Milano, il compagno di Alessia Pifferi: «È nata prematura a casa mia» - leggoit : Diana morta di stenti a #Milano, il compagno di Alessia Pifferi: «È nata prematura a casa mia» - msn_italia : Bimba morta di stenti da sola in casa a Milano, il compagno della madre: 'A gennaio 2021, Diana è nata in casa mia' - lacittanews : 'A gennaio 2021 Diana è nata prematuramente in casa mia e la piccolina è stata ricoverata per circa due mesi all'os… -