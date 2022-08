Cuadrado, sulla destra non c’è spazio: la soluzione drastica (Di martedì 9 agosto 2022) Juan Cuadrado è stato uno dei giocatori più importanti degli ultimi anni alla Juve, ma l’età passa per tutti e ora sembra pronto ad andarsene. Non sarà assolutamente facile per la Juventus riuscire a tornare a lottare per il campionato già dal prossimo anno, ma l’obiettivo dei bianconeri è sicuramente quello di dare la possibilità a Massimiliano Allegri di avere la squadra migliore possibile, per questo motivo la presenza di Juan Cuadrado rischia davvero di essere di troppo per gli obiettivi stagionali. Ansa FotoCi sono stati tantissimi cambiamenti in seno alla Juventus nel corso di questa sessione estiva di mercato, per questo motivo l’obiettivo sicuramente della tifoseria è quella di vedere tornare la Vecchia Signora lottare ancora una volta per uno Scudetto che manca dal 2020, ma la cosa sicuramente non sarà così scontata. Quando si effettua una ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 9 agosto 2022) Juanè stato uno dei giocatori più importanti degli ultimi anni alla Juve, ma l’età passa per tutti e ora sembra pronto ad andarsene. Non sarà assolutamente facile per la Juventus riuscire a tornare a lottare per il campionato già dal prossimo anno, ma l’obiettivo dei bianconeri è sicuramente quello di dare la possibilità a Massimiliano Allegri di avere la squadra migliore possibile, per questo motivo la presenza di Juanrischia davvero di essere di troppo per gli obiettivi stagionali. Ansa FotoCi sono stati tantissimi cambiamenti in seno alla Juventus nel corso di questa sessione estiva di mercato, per questo motivo l’obiettivo sicuramente della tifoseria è quella di vedere tornare la Vecchia Signora lottare ancora una volta per uno Scudetto che manca dal 2020, ma la cosa sicuramente non sarà così scontata. Quando si effettua una ...

