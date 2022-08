Covid, le notizie di oggi. Kyriakides (Ue): "In autunno vaccini adattati a varianti" (Di martedì 9 agosto 2022) "Per garantire al meglio la nostra preparazione comune" contro il Covid in autunno e inverno, "gli Stati membri devono disporre degli strumenti necessari". Lo afferma la commissaria Ue alla Salute. L'infettivologo statunitense Fauci: "Attenzione all'inverno". Bassetti: "Non è possibile avere ancora tanti decessi, situazione grave". L'Agenas: "L'occupazione reparti stabile al 14%, sei Regioni oltre 15%. Fermo al 4% a livello nazionale anche il dato che concerne l'occupazione delle terapie intensive" Leggi su tg24.sky (Di martedì 9 agosto 2022) "Per garantire al meglio la nostra preparazione comune" contro iline inverno, "gli Stati membri devono disporre degli strumenti necessari". Lo afferma la commissaria Ue alla Salute. L'infettivologo statunitense Fauci: "Attenzione all'inverno". Bassetti: "Non è possibile avere ancora tanti decessi, situazione grave". L'Agenas: "L'occupazione reparti stabile al 14%, sei Regioni oltre 15%. Fermo al 4% a livello nazionale anche il dato che concerne l'occupazione delle terapie intensive"

