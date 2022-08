Vasco da Gama, approvata la cessione a 777 Partners (Di lunedì 8 agosto 2022) 777 Partners, la holding company americana che poco meno di un anno fa ha rilevato il Genoa, ha ufficialmente acquisito il 70% del Vasco da Gama, storico club brasiliano fondato nel 1898, che nel suo ricco palmares vanta fra l’altro 24 campionati carioca e una Libertadores vinta nel 1998. Il passaggio di proprietà era già Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 8 agosto 2022) 777, la holding company americana che poco meno di un anno fa ha rilevato il Genoa, ha ufficialmente acquisito il 70% delda, storico club brasiliano fondato nel 1898, che nel suo ricco palmares vanta fra l’altro 24 campionati carioca e una Libertadores vinta nel 1998. Il passaggio di proprietà era già Calcio e Finanza.

