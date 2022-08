Vanessa Incontrada, canotta bianca e scollatura da capogiro (Di lunedì 8 agosto 2022) Vanessa Incontrada inizia la nuova settimana facendo un regalo ai fan: nel suo mondo, sfoggia una bellezza disarmante in canotta bianca. La nuova settimana di Vanessa Incontrada inizia con un selfie scattato nel suo mondo e pubblicato sul proprio profilo Instagram per la gioia dei loro fan. Con i capelli sciolti, le sue immancabili lentiggini, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 8 agosto 2022)inizia la nuova settimana facendo un regalo ai fan: nel suo mondo, sfoggia una bellezza disarmante in. La nuova settimana diinizia con un selfie scattato nel suo mondo e pubblicato sul proprio profilo Instagram per la gioia dei loro fan. Con i capelli sciolti, le sue immancabili lentiggini, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

stanzaselvaggia : Continuiamo a parlare del corpo di Vanessa Incontrada facendo finta di non parlare del corpo di Vanessa Incontrada. - AngoloDV : Vanessa Incontrada commenta la separazione tra Totti e Ilary #tottieilary #tottiblasi #totti #ilaryblasi… - CalFactCheck : RT @ParliamoDiNews: Vanessa Incontrada con peso oltre i 100 kg in copertina: le imprecisioni di oggi #editoriale #factCheck #8agosto https:… - ParliamoDiNews : Vanessa Incontrada con peso oltre i 100 kg in copertina: le imprecisioni di oggi #editoriale #factCheck #8agosto - ParliamoDiNews : VANESSA INCONTRADA, SVELATI PESO E ALTEZZA: TUTTA LA VERITÀ SULL’AMATA SHOWGIRL - Notizie Dal Mondo #ESTERI #VIRAL… -