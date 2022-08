Storie di luoghi e di amori profani | in nome dell’omissione

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 8 agosto 2022) In pensieri, parole, opere e omissioni. Dio quanta banalità in un incipit. No, Dio non lo posso nominare, lasciamolo da parte. Ricomincio. In pensieri, parole, opere e omissioni. Ecco, la prima volta che ho sentito nominare la parola omissioni è stato negli anni Settanta, decennio che forse più di ogni altro vedrà la presenza di omissis nel suo racconto. Come spesso capitava allora, sono nato nel 1969, negli anni Settanta ero un bambino, il sentire una parola, anche l’impararla, non comportava necessariamente il comprenderla. Mi capitava con i testi delle canzoni dei dischi, allora erano proprio dischi, quelli neri in vinile, che mio fratello Marco ascoltava sullo stereo di famiglia, posto dentro una teca in sala, ne conoscevo le parole a memoria, ma io non capivo l’inglese. Through the whispered promises and the changing light of the bed we both lie, late for the ...