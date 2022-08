“Se ne va un grande” Televisione in lutto | talento e passione per 40 anni nelle case italiane

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 agosto 2022)italiana in, è morto a 85Carlo Bonomi. Un nome che forse non dirà tantissimo a molti ma di cui, per oltre 30, tutti gli italiani hanno sentito almeno una volta la voce. Bonomi, morto lo scorso 6 agosto, ha infatti prestato la sua voce a numerosi personaggi animati che popolano questa forma primordiale di spot divenuta simbolo dellaitaliana. Lavora a Carosello per vent’, dal 1957 al 1977, vale a dire per tutta l’epopea di un programma che ha segnato un tempo. Nato a Milano nel 1937, la sua carriera è stata densa di successi. Doppiò cartoni animati come Topolino (nel programma Topolino Show), Fred Flinstones e anche Calimero, proprio uno dei protagonisti dei tanto amati Carosello. La voce di Bonomi era stata utilizzata anche per lo Spot ...