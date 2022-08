Parma, Pecchia: «Soddisfatto per l’atteggiamento» (Di lunedì 8 agosto 2022) Le parole di Fabio Pecchia dopo la vittoria del Parma in Coppa Italia sulla Salernitana: «Sono molto Soddisfatto» Fabio Pecchia ha commentato così la vittoria del suo Parma sulla Salernitana che fa avanzare i crociati al turno successivo di Coppa Italia. Di seguito le sue parole. VITTORIA – «Sono molto Soddisfatto. Non solo per il risultato a cospetto di una formazione di serie A e in ambiente caldo come quello di Salerno, ma anche e soprattutto per l’atteggiamento. Nel primo tempo la Salernitana ci ha schiacciato, soprattutto nella fase centrale, però ho visto in tutti i ragazzi la voglia di aiutarsi a vicenda. Abbiamo saputo soffrire senza andare in affanno. Nella ripresa, pur essendo a tratti un po’ imprecisi al momento dell’ultimo passaggio, abbiamo costruito ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 agosto 2022) Le parole di Fabiodopo la vittoria delin Coppa Italia sulla Salernitana: «Sono molto» Fabioha commentato così la vittoria del suosulla Salernitana che fa avanzare i crociati al turno successivo di Coppa Italia. Di seguito le sue parole. VITTORIA – «Sono molto. Non solo per il risultato a cospetto di una formazione di serie A e in ambiente caldo come quello di Salerno, ma anche e soprattutto per. Nel primo tempo la Salernitana ci ha schiacciato, soprattutto nella fase centrale, però ho visto in tutti i ragazzi la voglia di aiutarsi a vicenda. Abbiamo saputo soffrire senza andare in affanno. Nella ripresa, pur essendo a tratti un po’ imprecisi al momento dell’ultimo passaggio, abbiamo costruito ...

