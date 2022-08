Napoli | Raspadori ad un passo | le cifre dell’operazione

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli e @SassuoloUS si avvicinano a piccoli passi all'accordo finale per #Raspadori - AlfredoPedulla : #Raspadori-#Napoli: chiusura imminente, domani ultimi dettagli. Il pressing dell’attaccante, ormai da 48 ore, ha fatto breccia ?? - DiMarzio : . @sscnapoli, #Raspadori è sempre più vicino - napolismo22 : E comunque io dissi che per 35 milioni si chiudeva infatti grazie alle indescrizioni di @DiMarzio il Napoli ha trov… - NapoliAddict : BREAKING – Di Marzio: “Raspadori è a un passo dal Napoli! Ecco le cifre dell’affare” #Napoli #ForzaNapoliSempre… -

Ilcontinua a inseguire Giacomo, ma non solo: nel mirino c'è anche FRATTESI , la cui valutazione si oscilla fra i 35 e i 40 milioni. Per la difesa dell'Inter resta sempre in piedi l'...È sempre più vicina la svolta nell'operazione tra ile il Sassuolo per Giacomo. L'attaccante classe 2000 vede il traguardo a un passo visto che i contatti tra i due club sono stati positivi. Le parti si riaggiorneranno lunedì per ...Nel corso della ‘Domenica Sportiva Estate’ su Rai 2, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato: “ Giornata importante per Giacomo Raspadori al Napoli, perché Carnevali e De ...Raspadori, con educazione ma con toni fermi, ha chiesto a Carnevali di andare via per giocare la Champions e guadagnare il triplo in Campania.