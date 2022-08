Modena-Sassuolo: probabili formazioni e in tv (Di lunedì 8 agosto 2022) Match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2022/2023. Entrambi ci tengono ad onorare al meglio il derby emiliano, malgrado le loro attenzioni sono rivolte ai rispettivi obiettivi. Modena-Sassuolo si giocherà lunedì 8 agosto 2022 alle ore 18.30 presso lo stadio Braglia. Modena-Sassuolo: come scenderanno in campo le due squadre? Padroni di casa con il 4-3-1-2 che prevede Gagno tra i pali, Oukhadda, Silvestri, Pergreffi e Azzi. A centrocampo, Battistella, Gerli e Gargiulo. In avanti, Mosti dietro le punte Falcinelli e Diaw. I neroverdi si opporranno con il 4-3-3: Consigli in porta, Muldur, Erlic, Ferrari e Rogerio in difesa. A centrocampo, Frattesi, Maxime Lopez, Thorstevdt. In attacco, Berardi, Alvarez e Ceide. Le probabili formazioni ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 8 agosto 2022) Match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2022/2023. Entrambi ci tengono ad onorare al meglio il derby emiliano, malgrado le loro attenzioni sono rivolte ai rispettivi obiettivi.si giocherà lunedì 8 agosto 2022 alle ore 18.30 presso lo stadio Braglia.: come scenderanno in campo le due squadre? Padroni di casa con il 4-3-1-2 che prevede Gagno tra i pali, Oukhadda, Silvestri, Pergreffi e Azzi. A centrocampo, Battistella, Gerli e Gargiulo. In avanti, Mosti dietro le punte Falcinelli e Diaw. I neroverdi si opporranno con il 4-3-3: Consigli in porta, Muldur, Erlic, Ferrari e Rogerio in difesa. A centrocampo, Frattesi, Maxime Lopez, Thorstevdt. In attacco, Berardi, Alvarez e Ceide. Le...

