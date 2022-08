Logistica healthcare | UPS acquisisce la multinazionale Bomi Group

(Di lunedì 8 agosto 2022) MILANO (ITALPRESS) – UPS ha annunciato oggi l'accordo per acquisire, unaleader nel settore della. Con questa operazione si aggiungeranno al network UPS in Europa e America Latina strutture a temperatura controllata in 14 paesi e quasi 3.000 membri del teamaltamente qualificati. “Come azienda leader a livello mondiale,migliora il nostro portafoglio di servizi e accelera il percorso per diventare il fornitore numero uno dicomplessa nel settore di riferimento”, ha affermato Kate Gutmann, EVP e Presidente di UPS International,and Supply Chain Solutions. “I dipendenti di UPSe del Gruppo...

