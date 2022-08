LIVE Atletica, Meeting Szekesfehervar in DIRETTA: primo errore per Tamberi a 2.27 (Di lunedì 8 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.35 Terzo errore per Poyte a 2.27: eliminato il tedesco. Vince la gara Tamberi che ora ha l’ultimo tentativo. 18.34 Bel rettilineo finale da parte di Norwood che vince con 44.96. Battuto il brasiliano Alison Dos Santos. 18.32 Al via i 400 metri maschili. 18.30 Salto abortito a metà per Tamberi che avrà l’ultima cartuccia da sparare. 18.28 primo errore per Poyte e Tamberi a 2.27. 18.26 Protsenko esce per un soffio a 2.27. 18.24 Ottimo 13.12 per Broadbell. 18.22 Holloway pasticcia fra il nono e il decimo ostacolo e vince Broadbell nei 110 ostacoli! 18.20 Solo Tobias Poyte ha fatto 2.24 come Tamberi. 18.18 2.24 PER Tamberi! Tocca l’asticella, ma non cade: qualche piccolo ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.35 Terzoper Poyte a 2.27: eliminato il tedesco. Vince la garache ora ha l’ultimo tentativo. 18.34 Bel rettilineo finale da parte di Norwood che vince con 44.96. Battuto il brasiliano Alison Dos Santos. 18.32 Al via i 400 metri maschili. 18.30 Salto abortito a metà perche avrà l’ultima cartuccia da sparare. 18.28per Poyte ea 2.27. 18.26 Protsenko esce per un soffio a 2.27. 18.24 Ottimo 13.12 per Broadbell. 18.22 Holloway pasticcia fra il nono e il decimo ostacolo e vince Broadbell nei 110 ostacoli! 18.20 Solo Tobias Poyte ha fatto 2.24 come. 18.18 2.24 PER! Tocca l’asticella, ma non cade: qualche piccolo ...

