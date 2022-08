Il terzo polo Ma Calenda prende tempo | Io raccolgo firme

AlexBazzaro : Ora Calenda e Renzi si uniranno. Attaccheranno anche il PD. Obbiettivo fingere di essere un terzo polo alternativo.… - AlexBazzaro : Non c’è nessun terzo polo. Renzi e Calenda sono una stampella esterna del Pd con il quale sono pronti ad allearsi d… - elio_vito : Diciamo la verità, una operazione centrista, di terzo polo, polo liberale o come volete chiamarlo si poteva fare, a… - boccini_fabio : RT @OGiannino: Accusa indegna. Il terzo polo liberal-democratico mai ha sostenuto destra sovran-populista né lo farà. Al Pd brucia il falli… - cugusi1952 : RT @Linkiesta: L’appello per la nascita di una lista unica con @matteorenzi e @CarloCalenda nel segno dell’agenda #Draghi -

Calenda e ilcon Renzi Ore 13.10con Renzi 'Io in questo momento sto lavorando a una cosa sola, a costruire un programma solido, sulla scia di quello che abbiamo presentato ...Poi, a una domanda su Renzi che ha subito evocato il, ha risposto: "Sto lavorando a una cosa sola, il programma, sto lavorando per costruire un programma solido, sulla scia di quello che ... Conte e Renzi, corsa in solitaria per il terzo polo Mentre Matteo Renzi continua a rilanciare l'idea del terzo polo, Carlo Calenda scrive il programma e raccoglie le firme per la corsa in solitaria ...Undicesimo titolo italiano per la squadra allenata da Alessandra Catania. Nel maschile terzo posto per la Polisportiva Canottieri Catania Ortea Palace; quinto classificato lo Jomar Club CataniaCampion ...