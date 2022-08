Elezioni 2022, Letta: “Calenda fa regalo a destra, scambia Twitter con realtà” (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – “Credo che il primo onore sia rispettare la parola data, vale in politica come nella vita. E non una parola data a casaccio, ma una firma fatta davanti alle telecamere (…) Se un politico, un uomo di Stato, fa saltare gli accordi che ha firmato perché ha cambiato idea non c’è più politica, siamo su Twitter, dove si può cambiare idea ogni minuto. Ecco, credo che Calenda abbia scambiato Twitter con il mondo reale”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, che in una intervista alla Stampa’ ribadisce la delusione per la scelta del leader di Azione di recedere dall’intesa elettorale siglata con il Pd e +Europa. “Nel documento – aggiunge Letta riferendosi al ‘contratto’ firmato con Azione – c’era scritto che ci sarebbero state altre intese e avevamo chiarito che sarebbero ... Leggi su italiasera (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – “Credo che il primo onore sia rispettare la parola data, vale in politica come nella vita. E non una parola data a casaccio, ma una firma fatta davanti alle telecamere (…) Se un politico, un uomo di Stato, fa saltare gli accordi che ha firmato perché ha cambiato idea non c’è più politica, siamo su, dove si può cambiare idea ogni minuto. Ecco, credo cheabbiatocon il mondo reale”. Così il segretario del Pd, Enrico, che in una intervista alla Stampa’ ribadisce la delusione per la scelta del leader di Azione di recedere dall’intesa elettorale siglata con il Pd e +Europa. “Nel documento – aggiungeriferendosi al ‘contratto’ firmato con Azione – c’era scritto che ci sarebbero state altre intese e avevamo chiarito che sarebbero ...

carlosibilia : La situazione elezioni 2022 è questa...voi chi scegliereste? #Conte #LettaCalenda #bonino #Meloni #Berlusconi… - Mov5Stelle : Le autocandidature per le prossime elezioni Politiche sono aperte. Ciascun iscritto, che ne abbia i requisiti, ha i… - fattoquotidiano : Elezioni politiche, se Calenda non va con Renzi deve raccogliere 56.250 firme per presentarsi: ecco cosa dice la le… - maximone816 : RT @fattoquotidiano: Non fossimo a ridosso delle elezioni, il maldestro infortunio politico occorso a Enrico Letta renderebbe opportune le… - angiuoniluigi : RT @christianrocca: La casta degli esentati Se Bonino e Tabacci non devono raccogliere le firme, lo stesso esonero vale per Calenda Di @… -