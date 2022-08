Bruno attacca Bonucci | “Simulatore che grida con le mani in faccia Glielo permettono in Italia”

robymark1 : RT @DavideRonni: “Non ti sei ancora scusato dopo esser stato smentito dai fatti?” Una implacabile Francesca Donato attacca frontalmente Bru… - Giacinto_Bruno : RT @LaVeritaWeb: L’unica autocritica del segretario dem: «Sono stato troppo ingenuo». E attacca il leader di Azione: «Ha chiamato Francesch… - DavideRonni : “Non ti sei ancora scusato dopo esser stato smentito dai fatti?” Una implacabile Francesca Donato attacca frontalme… - essereminimal : Vespa ha fatto la terza dose... God si è rivelato a lui e con la sola imposizione delle mani lo ha straformato in v… - EnricoFaraboll1 : “Non ti sei ancora scusato dopo esser stato smentito dai fatti?” Una implacabile Francesca Donato attacca frontalme… -

Il Fatto Quotidiano

... Angelo Bonelli, Luigi Di Maio eTabacci '. Il grande obiettivo di Enrico Letta di costruire ... Su questa scia, arriva la 'pillola' quotidiana del presidente di Forza Italia chei Dem sul ...... oltre a Impegno Civico di Luigi Di Maio eTabacci. L'ex ministro ha parlato di "ammucchiata",... CalendaRenzi per la sua idea di andare solo, dice che così favorirà solo la destra. 6. ... Jova Beach Party, il capo dell’Ispettorato del lavoro sul caso degli operatori in nero: “Dove non… L'era di Erik ten Hag ha avuto un inizio difficile al Manchester United dopo la sconfitta per 2-1 contro il Brighton all'Old Trafford. Fissato fuori dal campo ...Il Capo dell'Ispettorato del lavoro è tornato sulla questione dei 17 lavoratori in nero individuati lo scorso 5 agosto al Lido di Fermo: «criticare gli ispettori significa attaccare chi è al servizio ...