Benzina, clamoroso al distributore: prezzi, ecco che cosa sta accadendo (Di lunedì 8 agosto 2022) clamoroso alla pompa di Benzina. Prosegue infatti il netto calo del prezzo del carburante in Italia. Il prezzo medio nazionale della Benzina in modalità self è sceso a 1,833 euro al litro da 1,861 rilevato venerdì, con i diversi marchi compresi tra 1,818 e 1,854 euro al litro (no logo 1,829). Per quel che riguarda il diesel, il prezzo medio praticato al self è passato a 1,815 euro al litro, contro 1,841 di venerdì. I prezzi praticati dalle diverse compagnie vanno da 1,799 e 1,833 euro al litro (no logo 1,813). E ancora, per quel che riguarda il servito, il prezzo al litro è passato da 2,010 euro di venerdì, con gli impianti colorati che praticano prezzi tra 1,912 e 2,028 euro al litro (no logo 1,881). La media del diesel servito è 1,960 euro al litro contro 1,991 di venerdì, con ...

