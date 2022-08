Alessia Marcuzzi: “Ho rischiato di morire soffocata” (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – Alessia Marcuzzi ha rischiato di morire soffocata. A salvarle la vita, come scrive la stessa conduttrice romana su Instagram è stata Wilma, la moglie del suo ex Francesco Facchinetti. “Eravamo in un ristorante a Londra e mentre stavo mangiando, un pezzo di polipo mi si è bloccato nella trachea – si legge nel post – Non riuscivo più a respirare, mi sono alzata e ho cominciato a strabuzzare gli occhi e a chiedere aiuto . Paolo e Tommy hanno provato a liberarmi dandomi dei colpi sulla schiena, ma nulla. Panico. Ho pensato davvero di morire, non riuscivo più a capire nulla, quando Wilma mi ha preso da dietro e mi ha stretto forte, dandomi un colpo forte sullo sterno verso l’alto”. “All’improvviso ho sputato quel grosso pezzo che mi bloccava la respirazione e che era rimasto ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) –hadi. A salvarle la vita, come scrive la stessa conduttrice romana su Instagram è stata Wilma, la moglie del suo ex Francesco Facchinetti. “Eravamo in un ristorante a Londra e mentre stavo mangiando, un pezzo di polipo mi si è bloccato nella trachea – si legge nel post – Non riuscivo più a respirare, mi sono alzata e ho cominciato a strabuzzare gli occhi e a chiedere aiuto . Paolo e Tommy hanno provato a liberarmi dandomi dei colpi sulla schiena, ma nulla. Panico. Ho pensato davvero di, non riuscivo più a capire nulla, quando Wilma mi ha preso da dietro e mi ha stretto forte, dandomi un colpo forte sullo sterno verso l’alto”. “All’improvviso ho sputato quel grosso pezzo che mi bloccava la respirazione e che era rimasto ...

telodogratis : Alessia Marcuzzi: “Ho rischiato di morire soffocata” - Gianbilico : Ho fissato per un solo minuto la foto di Alessia Marcuzzi e la micosi alle unghie è sparita. Ora brevetto tutto - telodogratis : Paura per Alessia Marcuzzi: “Ho pensato di morire, la moglie di Francesco Facchinetti mi ha salvata” - StraNotizie : Alessia Marcuzzi: 'Ho rischiato di morire soffocata' - zazoomblog : Paura per Alessia Marcuzzi: “Ho pensato di morire non respiravo”. Salvata dalla moglie di Francesco Facchinetti -… -