3 Posti come Agente di Polizia Locale ad Ardea (Di lunedì 8 agosto 2022) Il Comune di Ardea ha indetto un Concorso per 3 Agenti di Polizia Locale Categoria C, assunti con contratto a tempo indeterminato. Bando di Concorso Il Comune di Ardea rende noto che con determina dirigenziale n. 1186 del 20 luglio 2022 ha rettificato l'art. 2, punto 4) del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre Posti, a tempo pieno ed indeterminato, di Agente di Polizia Locale, categoria C/C1 indetto con determina dirigenziale n. 863 del 31 maggio 2022. Requisiti ed Invio della Domanda Le domande di ammissione saranno prorogate e dovranno pervenire, secondo le modalità indicate nel bando, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie ... Leggi su posizioniaperte (Di lunedì 8 agosto 2022) Il Comune diha indetto un Concorso per 3 Agenti diCategoria C, assunti con contratto a tempo indeterminato. Bando di Concorso Il Comune dirende noto che con determina dirigenziale n. 1186 del 20 luglio 2022 ha rettificato l'art. 2, punto 4) del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre, a tempo pieno ed indeterminato, didi, categoria C/C1 indetto con determina dirigenziale n. 863 del 31 maggio 2022. Requisiti ed Invio della Domanda Le domande di ammissione saranno prorogate e dovranno pervenire, secondo le modalità indicate nel bando, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie ...

