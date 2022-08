WWE | Pronto un cambiamento radicale per T-Bar | torna Dominik Dijakovic?

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 7 agosto 2022), insieme a Dio Madden, Mia Yim e Shane Thorne, ha debuttato a “Raw” e “SmackDown” nell’estate del 2020 come parte della stable Retribution, sotto la guida di Mustafa Ali. Da allora, Djiakovic ha assunto il nome di T-Bar, mentre Madden, Yim e Thorne si sono fatti chiamare rispettivamente Mace, Reckoning e Slapjack. Come è noto la stable non ha avuto una vita fortunata e si è dissolta come neve al sole dopo pochi mesi. Dopo il fallimento di Retribution il gruppo si è diviso. Mia Yim e Shane Thorne sono stati licenziati, Mustafa Ali è rimasto lontano dalle scene salvo poire di recente come face mentre T-Bar e Mace si erano mantenuti come team, continuando ad utilizzare una gimmick simile a quella della Retribution, con tanto di maschere e soprannomi invariati. Oggi Mace fa parte dei Maximum Male Models ...