Wta Toronto 2022 | Azarenka annuncia il forfait | “Il mio visto non è stato approvato”

(Di domenica 7 agosto 2022) Victorianon potrà prendere parte al Wta 1000 di. Adrlo è stata la tennista bielorussa, che attraverso un post sui social ha fatto chiarezza sulla sua situazione: “Ciao a tutti. Volevo informarvi che purtroppo sono costretta a ritirarmi dal torneo didato che il mionon è. E’ davvero una delusione. E’ triste dover saltare uno dei miei tornei preferiti. Adoro giocare in Canada davanti a splendidi tifosi ed in un luogo dove ho stretto molte amicizie nel corso degli anni. Buona fortuna a tutti quelli che parteciperanno al torneo. Ci vediamo a Cincinnati“. SportFace.

La numero uno al Mondo, Iga Swiatek, ha parlato in occasione del Media Day del1000 di. La polacca, dopo aver perso a Wimbledon ha anche interrotto il proprio record d'imbattibilità fermo a 37 vittorie consecutiva. Un dato che però poco le interessa: "Sono ...Swiatek ha parlato nel media Day del1000 di, torneo dove parte da favorita e dove torna dopo diversi anni. La numero uno ha parlato così in conferenza stampa: 'Sono venuta l'ultima volta ...Victoria Azarenka non potrà prendere parte al Wta 1000 di Toronto 2022. Ad annunciarlo è stata la tennista bielorussa, che attraverso un post sui social ha fatto chiarezza sulla sua situazione: "Ciao ...