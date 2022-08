Vasco Rossi: ecco dove va in vacanza ogni anno, una meta da sogno (Di domenica 7 agosto 2022) La fake news per cui Vasco Rossi non apprezzi il meridione d’Italia ha finalmente fatto il suo tempo. Il Blasco, infatti, ama moltissimo passare il suo tempo nel Mezzogiorno e una delle sue mete preferite starebbe proprio nel profondo sud. Vediamo dove si trova Vasco Rossi ha sempre amato moltissimo trascorrere le sue vacanze al sud e molto spesso ha deciso di evitare di andare in mete esotiche per godersi le bellezze del nostro paese. Per diverso tempo, però, è circolata la voce che non gradisse essere invitato a trascorrere del tempo al meridione. Da tempo però, è cosa nota che non ci sia nulla di più falso. Ancora una volta, infatti, è stato beccato a trascorrere le sue vacanze in una località marittima dal fascino davvero straordinario. Una frazione quasi totalmente immersa in una splendida pineta ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 7 agosto 2022) La fake news per cuinon apprezzi il meridione d’Italia ha finalmente fatto il suo tempo. Il Blasco, infatti, ama moltissimo passare il suo tempo nel Mezzogiorno e una delle sue mete preferite starebbe proprio nel profondo sud. Vediamosi trovaha sempre amato moltissimo trascorrere le sue vacanze al sud e molto spesso ha deciso di evitare di andare in mete esotiche per godersi le bellezze del nostro paese. Per diverso tempo, però, è circolata la voce che non gradisse essere invitato a trascorrere del tempo al meridione. Da tempo però, è cosa nota che non ci sia nulla di più falso. Ancora una volta, infatti, è stato beccato a trascorrere le sue vacanze in una località marittima dal fascino davvero straordinario. Una frazione quasi totalmente immersa in una splendida pineta ...

