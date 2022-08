Roma, feste non in regola e alcol senza limiti: 2 denunce e oltre 5mila euro di multa (Di domenica 7 agosto 2022) Roma, controlli della Polizia Locale. Una serata movimentata quella appena trascorsa per gli agenti che, nel corso di un’attività di vigilanza nel quadrante sud della Capitale, sono intervenuti in due locali pubblici dove erano in corso delle feste con tanto di spettacoli musicali. Leggi anche: Roma, troppi ‘No Vax’ tra la Polizia Locale? Dal 15 l’obbligo vaccinale: «A rischio i controlli» Roma, controlli della Polizia locale: gli interventi Come anticipato, i controlli degli agenti si sono concentrati su due locali pubblici dove erano in atto delle feste musicali. Nel primo caso, le sanzioni sono scattate per alcune irregolarità amministrative. Denunciato anche il gestore per violazione della normativa T.U.L.P.S. riguardante le autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 agosto 2022), controlli della Polizia Locale. Una serata movimentata quella appena trascorsa per gli agenti che, nel corso di un’attività di vigilanza nel quadrante sud della Capitale, sono intervenuti in due locali pubblici dove erano in corso dellecon tanto di spettacoli musicali. Leggi anche:, troppi ‘No Vax’ tra la Polizia Locale? Dal 15 l’obbligo vaccinale: «A rischio i controlli», controlli della Polizia locale: gli interventi Come anticipato, i controlli degli agenti si sono concentrati su due locali pubblici dove erano in atto dellemusicali. Nel primo caso, le sanzioni sono scattate per alcune irrità amministrative. Denunciato anche il gestore per violazione della normativa T.U.L.P.S. riguardante le autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività di ...

CorriereCitta : Roma, feste non in regola e alcol senza limiti: 2 denunce e oltre 5mila euro di multa - Lazio_TV : ROMA: FESTE ABUSIVE, DENUNCIATE DUE PERSONE - bar_del_porto : @cmanca32 @beppe_grillo Con la Raggi Roma era tornata a scalare le classifiche delle città mondiali e poi basta ved… - marafioti206 : @marajukebox @g_gianniotti_it @GiacomoKG Io vado pazzo per Miriam Leone, l'ultimo film visto al cinema Corro da te,… - Roma_sprint : Molise, Sant'Elena Sannita, Isernia. Programma feste ed eventi Estate Santelenese 2022. Questo il manifesto (qui no… -